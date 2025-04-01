货币 / ULBI
ULBI: Ultralife Corporation
6.84 USD 0.07 (1.03%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ULBI汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点6.77和高点7.01进行交易。
关注Ultralife Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ULBI新闻
- Ultralife Corporation appoints Withum Smith+Brown as new auditor after asset acquisition
- Ultralife Corporation (ULBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultralife (ULBI) Q2 Revenue Rises 13%
- Ultralife (ULBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultralife earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Ultralife stockholders re-elect board and approve auditor at annual meeting
- Ultralife: Recharging Growth With Smart Acquisitions (NASDAQ:ULBI)
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Ultralife corp director Whitmore purchases shares worth $64,778
- Benchmark maintains Buy on Ultralife stock, price target at $14
- Ultralife corp director Thomas Saeli buys $27,200 in shares
- Ultralife corp CEO Michael Manna buys $15,870 in common stock
- Ultralife Corporation (ULBI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Dow Surges Over 400 Points But Records Losses For March: Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Ncino (NASDAQ:NCNO)
- XPeng, Ultralife And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Ncino (NASDAQ:NCNO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
日范围
6.77 7.01
年范围
4.07 10.09
- 前一天收盘价
- 6.77
- 开盘价
- 6.77
- 卖价
- 6.84
- 买价
- 7.14
- 最低价
- 6.77
- 最高价
- 7.01
- 交易量
- 88
- 日变化
- 1.03%
- 月变化
- -0.29%
- 6个月变化
- 32.56%
- 年变化
- -23.75%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值