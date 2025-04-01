Währungen / ULBI
ULBI: Ultralife Corporation
6.92 USD 0.22 (3.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ULBI hat sich für heute um -3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.84 bis zu einem Hoch von 7.21 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ultralife Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ULBI News
- Ultralife Corporation appoints Withum Smith+Brown as new auditor after asset acquisition
- Ultralife Corporation (ULBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultralife (ULBI) Q2 Revenue Rises 13%
- Ultralife (ULBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultralife earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Ultralife stockholders re-elect board and approve auditor at annual meeting
- Ultralife: Recharging Growth With Smart Acquisitions (NASDAQ:ULBI)
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Ultralife corp director Whitmore purchases shares worth $64,778
- Benchmark maintains Buy on Ultralife stock, price target at $14
- Ultralife corp director Thomas Saeli buys $27,200 in shares
- Ultralife corp CEO Michael Manna buys $15,870 in common stock
- Ultralife Corporation (ULBI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Dow Surges Over 400 Points But Records Losses For March: Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Ncino (NASDAQ:NCNO)
- XPeng, Ultralife And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Ncino (NASDAQ:NCNO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
Tagesspanne
6.84 7.21
Jahresspanne
4.07 10.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.14
- Eröffnung
- 7.21
- Bid
- 6.92
- Ask
- 7.22
- Tief
- 6.84
- Hoch
- 7.21
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- -3.08%
- Monatsänderung
- 0.87%
- 6-Monatsänderung
- 34.11%
- Jahresänderung
- -22.85%
