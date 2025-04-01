KurseKategorien
ULBI: Ultralife Corporation

6.92 USD 0.22 (3.08%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ULBI hat sich für heute um -3.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.84 bis zu einem Hoch von 7.21 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ultralife Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
6.84 7.21
Jahresspanne
4.07 10.09
Vorheriger Schlusskurs
7.14
Eröffnung
7.21
Bid
6.92
Ask
7.22
Tief
6.84
Hoch
7.21
Volumen
11
Tagesänderung
-3.08%
Monatsänderung
0.87%
6-Monatsänderung
34.11%
Jahresänderung
-22.85%
