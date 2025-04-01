КотировкиРазделы
Валюты / ULBI
Назад в Рынок акций США

ULBI: Ultralife Corporation

6.77 USD 0.06 (0.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ULBI за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.75, а максимальная — 6.85.

Следите за динамикой Ultralife Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ULBI

Дневной диапазон
6.75 6.85
Годовой диапазон
4.07 10.09
Предыдущее закрытие
6.83
Open
6.84
Bid
6.77
Ask
7.07
Low
6.75
High
6.85
Объем
56
Дневное изменение
-0.88%
Месячное изменение
-1.31%
6-месячное изменение
31.20%
Годовое изменение
-24.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.