ULBI: Ultralife Corporation
6.77 USD 0.06 (0.88%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ULBI за сегодня изменился на -0.88%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.75, а максимальная — 6.85.
Следите за динамикой Ultralife Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.75 6.85
Годовой диапазон
4.07 10.09
- Предыдущее закрытие
- 6.83
- Open
- 6.84
- Bid
- 6.77
- Ask
- 7.07
- Low
- 6.75
- High
- 6.85
- Объем
- 56
- Дневное изменение
- -0.88%
- Месячное изменение
- -1.31%
- 6-месячное изменение
- 31.20%
- Годовое изменение
- -24.53%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.