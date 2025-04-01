Valute / ULBI
ULBI: Ultralife Corporation
7.06 USD 0.08 (1.12%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ULBI ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.84 e ad un massimo di 7.21.
Segui le dinamiche di Ultralife Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ULBI News
- Ultralife Corporation appoints Withum Smith+Brown as new auditor after asset acquisition
- Ultralife Corporation (ULBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultralife (ULBI) Q2 Revenue Rises 13%
- Ultralife (ULBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultralife earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Ultralife stockholders re-elect board and approve auditor at annual meeting
- Ultralife: Recharging Growth With Smart Acquisitions (NASDAQ:ULBI)
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Ultralife corp director Whitmore purchases shares worth $64,778
- Benchmark maintains Buy on Ultralife stock, price target at $14
- Ultralife corp director Thomas Saeli buys $27,200 in shares
- Ultralife corp CEO Michael Manna buys $15,870 in common stock
- Ultralife Corporation (ULBI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Dow Surges Over 400 Points But Records Losses For March: Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Ncino (NASDAQ:NCNO)
- XPeng, Ultralife And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Ncino (NASDAQ:NCNO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
Intervallo Giornaliero
6.84 7.21
Intervallo Annuale
4.07 10.09
- Chiusura Precedente
- 7.14
- Apertura
- 7.21
- Bid
- 7.06
- Ask
- 7.36
- Minimo
- 6.84
- Massimo
- 7.21
- Volume
- 114
- Variazione giornaliera
- -1.12%
- Variazione Mensile
- 2.92%
- Variazione Semestrale
- 36.82%
- Variazione Annuale
- -21.29%
21 settembre, domenica