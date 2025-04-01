通貨 / ULBI
ULBI: Ultralife Corporation
7.14 USD 0.30 (4.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ULBIの今日の為替レートは、4.39%変化しました。日中、通貨は1あたり6.81の安値と7.19の高値で取引されました。
Ultralife Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ULBI News
- Ultralife Corporation appoints Withum Smith+Brown as new auditor after asset acquisition
- Ultralife Corporation (ULBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultralife (ULBI) Q2 Revenue Rises 13%
- Ultralife (ULBI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ultralife earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Ultralife stockholders re-elect board and approve auditor at annual meeting
- Ultralife: Recharging Growth With Smart Acquisitions (NASDAQ:ULBI)
- Insider Activity Recap: Wednesday’s Top Buys and Sells in US Stocks
- Ultralife corp director Whitmore purchases shares worth $64,778
- Benchmark maintains Buy on Ultralife stock, price target at $14
- Ultralife corp director Thomas Saeli buys $27,200 in shares
- Ultralife corp CEO Michael Manna buys $15,870 in common stock
- Ultralife Corporation (ULBI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- US Stocks Likely To Open Mixed After Disappointing Q1 Performance: 'April Does Better After A Weak Q1,' Says Expert - Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
- Dow Surges Over 400 Points But Records Losses For March: Greed Index Remains In 'Extreme Fear' Zone - NVIDIA (NASDAQ:NVDA), Ncino (NASDAQ:NCNO)
- XPeng, Ultralife And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday - Ncino (NASDAQ:NCNO), Allarity Therapeutics (NASDAQ:ALLR)
1日のレンジ
6.81 7.19
1年のレンジ
4.07 10.09
- 以前の終値
- 6.84
- 始値
- 6.96
- 買値
- 7.14
- 買値
- 7.44
- 安値
- 6.81
- 高値
- 7.19
- 出来高
- 83
- 1日の変化
- 4.39%
- 1ヶ月の変化
- 4.08%
- 6ヶ月の変化
- 38.37%
- 1年の変化
- -20.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K