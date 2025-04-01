クォートセクション
通貨 / ULBI
ULBI: Ultralife Corporation

7.14 USD 0.30 (4.39%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ULBIの今日の為替レートは、4.39%変化しました。日中、通貨は1あたり6.81の安値と7.19の高値で取引されました。

Ultralife Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.81 7.19
1年のレンジ
4.07 10.09
以前の終値
6.84
始値
6.96
買値
7.14
買値
7.44
安値
6.81
高値
7.19
出来高
83
1日の変化
4.39%
1ヶ月の変化
4.08%
6ヶ月の変化
38.37%
1年の変化
-20.40%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K