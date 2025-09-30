- Visão do mercado
UCB-PI: UNITED COMMUNITY BANKS INC
A taxa do UCB-PI para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.99 e o mais alto foi 25.00.
Veja a dinâmica do par de moedas UNITED COMMUNITY BANKS INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de UCB-PI hoje?
Hoje UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) está avaliado em 24.99. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 24.98, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de UCB-PI em tempo real.
As ações de UNITED COMMUNITY BANKS INC pagam dividendos?
Atualmente UNITED COMMUNITY BANKS INC está avaliado em 24.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.50% e USD. Monitore os movimentos de UCB-PI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de UCB-PI?
Você pode comprar ações de UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) pelo preço atual 24.99. Ordens geralmente são executadas perto de 24.99 ou 25.29, enquanto 3 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de UCB-PI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de UCB-PI?
Investir em UNITED COMMUNITY BANKS INC envolve considerar a faixa anual 23.70 - 25.38 e o preço atual 24.99. Muitos comparam 0.16% e 2.50% antes de enviar ordens em 24.99 ou 25.29. Estude as mudanças diárias de preço de UCB-PI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações UNITED COMMUNITY BANKS INC?
O maior preço de UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) no último ano foi 25.38. As ações oscilaram bastante dentro de 23.70 - 25.38, e a comparação com 24.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de UNITED COMMUNITY BANKS INC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações UNITED COMMUNITY BANKS INC?
O menor preço de UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) no ano foi 23.70. A comparação com o preço atual 24.99 e 23.70 - 25.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de UCB-PI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de UCB-PI?
No passado UNITED COMMUNITY BANKS INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.98 e 2.50% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.98
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Low
- 24.99
- High
- 25.00
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 0.16%
- Mudança de 6 meses
- 2.50%
- Mudança anual
- 2.50%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4