CotaçõesSeções
Moedas / UCB-PI
Voltar para Ações

UCB-PI: UNITED COMMUNITY BANKS INC

24.99 USD 0.01 (0.04%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do UCB-PI para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.99 e o mais alto foi 25.00.

Veja a dinâmica do par de moedas UNITED COMMUNITY BANKS INC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de UCB-PI hoje?

Hoje UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) está avaliado em 24.99. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 24.98, e o volume de negociação atingiu 3. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de UCB-PI em tempo real.

As ações de UNITED COMMUNITY BANKS INC pagam dividendos?

Atualmente UNITED COMMUNITY BANKS INC está avaliado em 24.99. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.50% e USD. Monitore os movimentos de UCB-PI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de UCB-PI?

Você pode comprar ações de UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) pelo preço atual 24.99. Ordens geralmente são executadas perto de 24.99 ou 25.29, enquanto 3 e -0.04% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de UCB-PI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de UCB-PI?

Investir em UNITED COMMUNITY BANKS INC envolve considerar a faixa anual 23.70 - 25.38 e o preço atual 24.99. Muitos comparam 0.16% e 2.50% antes de enviar ordens em 24.99 ou 25.29. Estude as mudanças diárias de preço de UCB-PI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações UNITED COMMUNITY BANKS INC?

O maior preço de UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) no último ano foi 25.38. As ações oscilaram bastante dentro de 23.70 - 25.38, e a comparação com 24.98 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de UNITED COMMUNITY BANKS INC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações UNITED COMMUNITY BANKS INC?

O menor preço de UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) no ano foi 23.70. A comparação com o preço atual 24.99 e 23.70 - 25.38 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de UCB-PI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de UCB-PI?

No passado UNITED COMMUNITY BANKS INC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.98 e 2.50% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.99 25.00
Faixa anual
23.70 25.38
Fechamento anterior
24.98
Open
25.00
Bid
24.99
Ask
25.29
Low
24.99
High
25.00
Volume
3
Mudança diária
0.04%
Mudança mensal
0.16%
Mudança de 6 meses
2.50%
Mudança anual
2.50%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4