UCB-PI: UNITED COMMUNITY BANKS INC
Le taux de change de UCB-PI a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.99 et à un maximum de 25.00.
Suivez la dynamique UNITED COMMUNITY BANKS INC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action UCB-PI aujourd'hui ?
L'action UNITED COMMUNITY BANKS INC est cotée à 24.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 24.98 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de UCB-PI présente ces mises à jour.
L'action UNITED COMMUNITY BANKS INC verse-t-elle des dividendes ?
UNITED COMMUNITY BANKS INC est actuellement valorisé à 24.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.50% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de UCB-PI.
Comment acheter des actions UCB-PI ?
Vous pouvez acheter des actions UNITED COMMUNITY BANKS INC au cours actuel de 24.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.99 ou de 25.29, le 3 et le -0.04% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de UCB-PI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action UCB-PI ?
Investir dans UNITED COMMUNITY BANKS INC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.70 - 25.38 et le prix actuel 24.99. Beaucoup comparent 0.16% et 2.50% avant de passer des ordres à 24.99 ou 25.29. Consultez le graphique du cours de UCB-PI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action UNITED COMMUNITY BANKS INC ?
Le cours le plus élevé de UNITED COMMUNITY BANKS INC l'année dernière était 25.38. Au cours de 23.70 - 25.38, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.98 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de UNITED COMMUNITY BANKS INC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action UNITED COMMUNITY BANKS INC ?
Le cours le plus bas de UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) sur l'année a été 23.70. Sa comparaison avec 24.99 et 23.70 - 25.38 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de UCB-PI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action UCB-PI a-t-elle été divisée ?
UNITED COMMUNITY BANKS INC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.98 et 2.50% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.98
- Ouverture
- 25.00
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Plus Bas
- 24.99
- Plus Haut
- 25.00
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 0.16%
- Changement à 6 Mois
- 2.50%
- Changement Annuel
- 2.50%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4