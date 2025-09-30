KurseKategorien
Währungen / UCB-PI
UCB-PI: UNITED COMMUNITY BANKS INC

24.99 USD 0.01 (0.04%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UCB-PI hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.99 bis zu einem Hoch von 25.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die UNITED COMMUNITY BANKS INC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von UCB-PI heute?

Die Aktie von UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) notiert heute bei 24.99. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.98 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von UCB-PI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie UCB-PI Dividenden?

UNITED COMMUNITY BANKS INC wird derzeit mit 24.99 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.50% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von UCB-PI zu verfolgen.

Wie kaufe ich UCB-PI-Aktien?

Sie können Aktien von UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) zum aktuellen Kurs von 24.99 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.99 oder 25.29 platziert, während 3 und -0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von UCB-PI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in UCB-PI-Aktien?

Bei einer Investition in UNITED COMMUNITY BANKS INC müssen die jährliche Spanne 23.70 - 25.38 und der aktuelle Kurs 24.99 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.16% und 2.50%, bevor sie Orders zu 24.99 oder 25.29 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von UCB-PI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von UNITED COMMUNITY BANKS INC?

Der höchste Kurs von UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) im vergangenen Jahr lag bei 25.38. Innerhalb von 23.70 - 25.38 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.98 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von UNITED COMMUNITY BANKS INC mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von UNITED COMMUNITY BANKS INC?

Der niedrigste Kurs von UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) im Laufe des Jahres betrug 23.70. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.99 und der Spanne 23.70 - 25.38 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von UCB-PI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von UCB-PI statt?

UNITED COMMUNITY BANKS INC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.98 und 2.50% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.99 25.00
Jahresspanne
23.70 25.38
Vorheriger Schlusskurs
24.98
Eröffnung
25.00
Bid
24.99
Ask
25.29
Tief
24.99
Hoch
25.00
Volumen
3
Tagesänderung
0.04%
Monatsänderung
0.16%
6-Monatsänderung
2.50%
Jahresänderung
2.50%
