UCB-PI: UNITED COMMUNITY BANKS INC

24.99 USD 0.01 (0.04%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UCB-PI ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.99 e ad un massimo di 25.00.

Segui le dinamiche di UNITED COMMUNITY BANKS INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni UCB-PI oggi?

Oggi le azioni UNITED COMMUNITY BANKS INC sono prezzate a 24.99. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 24.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di UCB-PI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni UNITED COMMUNITY BANKS INC pagano dividendi?

UNITED COMMUNITY BANKS INC è attualmente valutato a 24.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di UCB-PI.

Come acquistare azioni UCB-PI?

Puoi acquistare azioni UNITED COMMUNITY BANKS INC al prezzo attuale di 24.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.99 o 25.29, mentre 3 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di UCB-PI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni UCB-PI?

Investire in UNITED COMMUNITY BANKS INC implica considerare l'intervallo annuale 23.70 - 25.38 e il prezzo attuale 24.99. Molti confrontano 0.16% e 2.50% prima di effettuare ordini su 24.99 o 25.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di UCB-PI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni UNITED COMMUNITY BANKS INC?

Il prezzo massimo di UNITED COMMUNITY BANKS INC nell'ultimo anno è stato 25.38. All'interno di 23.70 - 25.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di UNITED COMMUNITY BANKS INC utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UNITED COMMUNITY BANKS INC?

Il prezzo più basso di UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) nel corso dell'anno è stato 23.70. Confrontandolo con gli attuali 24.99 e 23.70 - 25.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda UCB-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di UCB-PI?

UNITED COMMUNITY BANKS INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.98 e 2.50%.

Intervallo Giornaliero
24.99 25.00
Intervallo Annuale
23.70 25.38
Chiusura Precedente
24.98
Apertura
25.00
Bid
24.99
Ask
25.29
Minimo
24.99
Massimo
25.00
Volume
3
Variazione giornaliera
0.04%
Variazione Mensile
0.16%
Variazione Semestrale
2.50%
Variazione Annuale
2.50%
