UCB-PI: UNITED COMMUNITY BANKS INC
Il tasso di cambio UCB-PI ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.99 e ad un massimo di 25.00.
Segui le dinamiche di UNITED COMMUNITY BANKS INC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni UCB-PI oggi?
Oggi le azioni UNITED COMMUNITY BANKS INC sono prezzate a 24.99. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 24.98 e il volume degli scambi ha raggiunto 3. Il grafico dei prezzi in tempo reale di UCB-PI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni UNITED COMMUNITY BANKS INC pagano dividendi?
UNITED COMMUNITY BANKS INC è attualmente valutato a 24.99. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.50% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di UCB-PI.
Come acquistare azioni UCB-PI?
Puoi acquistare azioni UNITED COMMUNITY BANKS INC al prezzo attuale di 24.99. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.99 o 25.29, mentre 3 e -0.04% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di UCB-PI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni UCB-PI?
Investire in UNITED COMMUNITY BANKS INC implica considerare l'intervallo annuale 23.70 - 25.38 e il prezzo attuale 24.99. Molti confrontano 0.16% e 2.50% prima di effettuare ordini su 24.99 o 25.29. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di UCB-PI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni UNITED COMMUNITY BANKS INC?
Il prezzo massimo di UNITED COMMUNITY BANKS INC nell'ultimo anno è stato 25.38. All'interno di 23.70 - 25.38, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.98 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di UNITED COMMUNITY BANKS INC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni UNITED COMMUNITY BANKS INC?
Il prezzo più basso di UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) nel corso dell'anno è stato 23.70. Confrontandolo con gli attuali 24.99 e 23.70 - 25.38 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda UCB-PI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di UCB-PI?
UNITED COMMUNITY BANKS INC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.98 e 2.50%.
- Chiusura Precedente
- 24.98
- Apertura
- 25.00
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Minimo
- 24.99
- Massimo
- 25.00
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 0.16%
- Variazione Semestrale
- 2.50%
- Variazione Annuale
- 2.50%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4