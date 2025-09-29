- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
UCB-PI: UNITED COMMUNITY BANKS INC
UCB-PIの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.99の安値と25.00の高値で取引されました。
UNITED COMMUNITY BANKS INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
UCB-PI株の現在の価格は？
UNITED COMMUNITY BANKS INCの株価は本日24.99です。0.04%内で取引され、前日の終値は24.98、取引量は3に達しました。UCB-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
UNITED COMMUNITY BANKS INCの株は配当を出しますか？
UNITED COMMUNITY BANKS INCの現在の価格は24.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.50%やUSDにも注目します。UCB-PIの動きはライブチャートで確認できます。
UCB-PI株を買う方法は？
UNITED COMMUNITY BANKS INCの株は現在24.99で購入可能です。注文は通常24.99または25.29付近で行われ、3や-0.04%が市場の動きを示します。UCB-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。
UCB-PI株に投資する方法は？
UNITED COMMUNITY BANKS INCへの投資では、年間の値幅23.70 - 25.38と現在の24.99を考慮します。注文は多くの場合24.99や25.29で行われる前に、0.16%や2.50%と比較されます。UCB-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
UNITED COMMUNITY BANKS INCの株の最高値は？
UNITED COMMUNITY BANKS INCの過去1年の最高値は25.38でした。23.70 - 25.38内で株価は大きく変動し、24.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。UNITED COMMUNITY BANKS INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
UNITED COMMUNITY BANKS INCの株の最低値は？
UNITED COMMUNITY BANKS INC(UCB-PI)の年間最安値は23.70でした。現在の24.99や23.70 - 25.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。UCB-PIの動きはライブチャートで確認できます。
UCB-PIの株式分割はいつ行われましたか？
UNITED COMMUNITY BANKS INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.98、2.50%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 24.98
- 始値
- 25.00
- 買値
- 24.99
- 買値
- 25.29
- 安値
- 24.99
- 高値
- 25.00
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 0.16%
- 6ヶ月の変化
- 2.50%
- 1年の変化
- 2.50%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前