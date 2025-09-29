クォートセクション
通貨 / UCB-PI
UCB-PI: UNITED COMMUNITY BANKS INC

24.99 USD 0.01 (0.04%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

UCB-PIの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり24.99の安値と25.00の高値で取引されました。

UNITED COMMUNITY BANKS INCダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

UCB-PI株の現在の価格は？

UNITED COMMUNITY BANKS INCの株価は本日24.99です。0.04%内で取引され、前日の終値は24.98、取引量は3に達しました。UCB-PIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

UNITED COMMUNITY BANKS INCの株は配当を出しますか？

UNITED COMMUNITY BANKS INCの現在の価格は24.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.50%やUSDにも注目します。UCB-PIの動きはライブチャートで確認できます。

UCB-PI株を買う方法は？

UNITED COMMUNITY BANKS INCの株は現在24.99で購入可能です。注文は通常24.99または25.29付近で行われ、3や-0.04%が市場の動きを示します。UCB-PIの最新情報はライブチャートで確認できます。

UCB-PI株に投資する方法は？

UNITED COMMUNITY BANKS INCへの投資では、年間の値幅23.70 - 25.38と現在の24.99を考慮します。注文は多くの場合24.99や25.29で行われる前に、0.16%や2.50%と比較されます。UCB-PIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

UNITED COMMUNITY BANKS INCの株の最高値は？

UNITED COMMUNITY BANKS INCの過去1年の最高値は25.38でした。23.70 - 25.38内で株価は大きく変動し、24.98と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。UNITED COMMUNITY BANKS INCのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

UNITED COMMUNITY BANKS INCの株の最低値は？

UNITED COMMUNITY BANKS INC(UCB-PI)の年間最安値は23.70でした。現在の24.99や23.70 - 25.38と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。UCB-PIの動きはライブチャートで確認できます。

UCB-PIの株式分割はいつ行われましたか？

UNITED COMMUNITY BANKS INCは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.98、2.50%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
24.99 25.00
1年のレンジ
23.70 25.38
以前の終値
24.98
始値
25.00
買値
24.99
買値
25.29
安値
24.99
高値
25.00
出来高
3
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
0.16%
6ヶ月の変化
2.50%
1年の変化
2.50%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待