UCB-PI: UNITED COMMUNITY BANKS INC
El tipo de cambio de UCB-PI de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.99, mientras que el máximo ha alcanzado 25.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas UNITED COMMUNITY BANKS INC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de UCB-PI hoy?
UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) se evalúa hoy en 24.99. El instrumento se negocia dentro de 0.04%; el cierre de ayer ha sido 24.98 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios UCB-PI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de UNITED COMMUNITY BANKS INC?
UNITED COMMUNITY BANKS INC se evalúa actualmente en 24.99. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.50% y USD. Monitoree los movimientos de UCB-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de UCB-PI?
Puede comprar acciones de UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) al precio actual de 24.99. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.99 o 25.29, mientras que 3 y -0.04% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de UCB-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de UCB-PI?
Invertir en UNITED COMMUNITY BANKS INC implica tener en cuenta el rango anual 23.70 - 25.38 y el precio actual 24.99. Muchos comparan 0.16% y 2.50% antes de colocar órdenes en 24.99 o 25.29. Estudie los cambios diarios de precios de UCB-PI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de UNITED COMMUNITY BANKS INC?
El precio más alto de UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) en el último año ha sido 25.38. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.70 - 25.38, una comparación con 24.98 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de UNITED COMMUNITY BANKS INC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de UNITED COMMUNITY BANKS INC?
El precio más bajo de UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) para el año ha sido 23.70. La comparación con los actuales 24.99 y 23.70 - 25.38 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de UCB-PI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de UCB-PI?
En el pasado, UNITED COMMUNITY BANKS INC ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.98 y 2.50% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 24.98
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Low
- 24.99
- High
- 25.00
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 0.16%
- Cambio a 6 meses
- 2.50%
- Cambio anual
- 2.50%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.