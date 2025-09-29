- Обзор рынка
UCB-PI: UNITED COMMUNITY BANKS INC
Курс UCB-PI за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.99, а максимальная — 25.00.
Следите за динамикой UNITED COMMUNITY BANKS INC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций UCB-PI сегодня?
UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) сегодня оценивается на уровне 24.99. Инструмент торгуется в пределах 0.04%, вчерашнее закрытие составило 24.98, а торговый объем достиг 3. Всю динамику можно отследить на ценовом графике UCB-PI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям UNITED COMMUNITY BANKS INC?
UNITED COMMUNITY BANKS INC в настоящее время оценивается в 24.99. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.50% и USD. Отслеживайте движения UCB-PI на графике в реальном времени.
Как купить акции UCB-PI?
Вы можете купить акции UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) по текущей цене 24.99. Ордера обычно размещаются около 24.99 или 25.29, тогда как 3 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения UCB-PI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции UCB-PI?
Инвестирование в UNITED COMMUNITY BANKS INC предполагает учет годового диапазона 23.70 - 25.38 и текущей цены 24.99. Многие сравнивают 0.16% и 2.50% перед размещением ордеров на 24.99 или 25.29. Изучайте ежедневные изменения цены UCB-PI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции UNITED COMMUNITY BANKS INC?
Самая высокая цена UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) за последний год составила 25.38. Акции заметно колебались в пределах 23.70 - 25.38, сравнение с 24.98 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику UNITED COMMUNITY BANKS INC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции UNITED COMMUNITY BANKS INC?
Самая низкая цена UNITED COMMUNITY BANKS INC (UCB-PI) за год составила 23.70. Сравнение с текущими 24.99 и 23.70 - 25.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения UCB-PI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций UCB-PI?
В прошлом UNITED COMMUNITY BANKS INC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.98 и 2.50% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.98
- Open
- 25.00
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Low
- 24.99
- High
- 25.00
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 0.16%
- 6-месячное изменение
- 2.50%
- Годовое изменение
- 2.50%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%