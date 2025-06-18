Moedas / UBSI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
UBSI: United Bankshares Inc - Common Stock
37.44 USD 0.28 (0.75%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do UBSI para hoje mudou para 0.75%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.14 e o mais alto foi 37.94.
Veja a dinâmica do par de moedas United Bankshares Inc - Common Stock. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBSI Notícias
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- After Golden Cross, United Bankshares (UBSI)'s Technical Outlook is Bright
- United Bankshares announces $0.37 per share dividend for Q3
- Earnings Estimates Rising for United Bankshares (UBSI): Will It Gain?
- United Bankshares Stock: Credit Quality Still Looking Robust (NASDAQ:UBSI)
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- United Bankshares updates executive agreements and equity incentive plan
- United Bankshares Q2 2025 slides: Record earnings and successful Piedmont integration
- Bears are Losing Control Over United Bankshares (UBSI), Here's Why It's a 'Buy' Now
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- United Bankshares Posts Q2 Profit Jump
- United Bankshares Posts Record Q2 Gains
- United Bankshares (UBSI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- United Bankshares (UBSI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- United Bankshares earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Stock Yards Bancorp (SYBT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- WesBanco (WSBC) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Best Dividend Kings: July 2025
- Is Citigroup Stock a Buy Now?
- United Bankshares (UBSI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- United Bankshares: The Dividend May Be Greater Than The Growth (UBSI)
Faixa diária
37.14 37.94
Faixa anual
30.51 44.41
- Fechamento anterior
- 37.16
- Open
- 37.24
- Bid
- 37.44
- Ask
- 37.74
- Low
- 37.14
- High
- 37.94
- Volume
- 252
- Mudança diária
- 0.75%
- Mudança mensal
- -1.42%
- Mudança de 6 meses
- 8.62%
- Mudança anual
- 1.66%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh