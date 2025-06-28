QuotazioniSezioni
Valute / UBSI
Tornare a Azioni

UBSI: United Bankshares Inc - Common Stock

37.53 USD 0.40 (1.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio UBSI ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 37.22 e ad un massimo di 37.88.

Segui le dinamiche di United Bankshares Inc - Common Stock. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
37.22 37.88
Intervallo Annuale
30.51 44.41
Chiusura Precedente
37.93
Apertura
37.74
Bid
37.53
Ask
37.83
Minimo
37.22
Massimo
37.88
Volume
1.456 K
Variazione giornaliera
-1.05%
Variazione Mensile
-1.18%
Variazione Semestrale
8.88%
Variazione Annuale
1.90%
20 settembre, sabato