통화 / UBSI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
UBSI: United Bankshares Inc - Common Stock
37.53 USD 0.40 (1.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UBSI 환율이 오늘 -1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 37.22이고 고가는 37.88이었습니다.
United Bankshares Inc - Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBSI News
- United Bankshares (UBSI) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- After Golden Cross, United Bankshares (UBSI)'s Technical Outlook is Bright
- United Bankshares announces $0.37 per share dividend for Q3
- Earnings Estimates Rising for United Bankshares (UBSI): Will It Gain?
- United Bankshares Stock: Credit Quality Still Looking Robust (NASDAQ:UBSI)
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- United Bankshares updates executive agreements and equity incentive plan
- United Bankshares Q2 2025 slides: Record earnings and successful Piedmont integration
- Bears are Losing Control Over United Bankshares (UBSI), Here's Why It's a 'Buy' Now
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- United Bankshares Posts Q2 Profit Jump
- United Bankshares Posts Record Q2 Gains
- United Bankshares (UBSI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- United Bankshares (UBSI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- United Bankshares earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Stock Yards Bancorp (SYBT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- WesBanco (WSBC) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Best Dividend Kings: July 2025
- Is Citigroup Stock a Buy Now?
- United Bankshares (UBSI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
일일 변동 비율
37.22 37.88
년간 변동
30.51 44.41
- 이전 종가
- 37.93
- 시가
- 37.74
- Bid
- 37.53
- Ask
- 37.83
- 저가
- 37.22
- 고가
- 37.88
- 볼륨
- 1.456 K
- 일일 변동
- -1.05%
- 월 변동
- -1.18%
- 6개월 변동
- 8.88%
- 년간 변동율
- 1.90%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K