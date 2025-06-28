Währungen / UBSI
UBSI: United Bankshares Inc - Common Stock
37.93 USD 0.77 (2.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UBSI hat sich für heute um 2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 37.14 bis zu einem Hoch von 37.95 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Bankshares Inc - Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBSI News
Tagesspanne
37.14 37.95
Jahresspanne
30.51 44.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 37.16
- Eröffnung
- 37.24
- Bid
- 37.93
- Ask
- 38.23
- Tief
- 37.14
- Hoch
- 37.95
- Volumen
- 1.312 K
- Tagesänderung
- 2.07%
- Monatsänderung
- -0.13%
- 6-Monatsänderung
- 10.04%
- Jahresänderung
- 2.99%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K