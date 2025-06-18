Валюты / UBSI
UBSI: United Bankshares Inc - Common Stock
36.84 USD 0.31 (0.83%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UBSI за сегодня изменился на -0.83%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.50, а максимальная — 37.38.
Следите за динамикой United Bankshares Inc - Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UBSI
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- After Golden Cross, United Bankshares (UBSI)'s Technical Outlook is Bright
- United Bankshares announces $0.37 per share dividend for Q3
- Earnings Estimates Rising for United Bankshares (UBSI): Will It Gain?
- United Bankshares Stock: Credit Quality Still Looking Robust (NASDAQ:UBSI)
- August Dividend Kings: 3 Ideal Buys In 25 'Safer' Of 50 Dogs
- United Bankshares updates executive agreements and equity incentive plan
- United Bankshares Q2 2025 slides: Record earnings and successful Piedmont integration
- Bears are Losing Control Over United Bankshares (UBSI), Here's Why It's a 'Buy' Now
- 22 Dividend Kings At Discounted Valuations
- United Bankshares Posts Q2 Profit Jump
- United Bankshares Posts Record Q2 Gains
- United Bankshares (UBSI) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- United Bankshares (UBSI) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- United Bankshares earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Stock Yards Bancorp (SYBT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- WesBanco (WSBC) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- Best Dividend Kings: July 2025
- Is Citigroup Stock a Buy Now?
- United Bankshares (UBSI) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Buy 3 IDEAL Dividend Kings Of 25 'Safer' In July’s 55
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- United Bankshares: The Dividend May Be Greater Than The Growth (UBSI)
Дневной диапазон
36.50 37.38
Годовой диапазон
30.51 44.41
- Предыдущее закрытие
- 37.15
- Open
- 37.38
- Bid
- 36.84
- Ask
- 37.14
- Low
- 36.50
- High
- 37.38
- Объем
- 1.624 K
- Дневное изменение
- -0.83%
- Месячное изменение
- -3.00%
- 6-месячное изменение
- 6.88%
- Годовое изменение
- 0.03%
