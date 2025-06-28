通貨 / UBSI
UBSI: United Bankshares Inc - Common Stock
37.93 USD 0.77 (2.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UBSIの今日の為替レートは、2.07%変化しました。日中、通貨は1あたり37.14の安値と37.95の高値で取引されました。
United Bankshares Inc - Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
UBSI News
1日のレンジ
37.14 37.95
1年のレンジ
30.51 44.41
- 以前の終値
- 37.16
- 始値
- 37.24
- 買値
- 37.93
- 買値
- 38.23
- 安値
- 37.14
- 高値
- 37.95
- 出来高
- 1.312 K
- 1日の変化
- 2.07%
- 1ヶ月の変化
- -0.13%
- 6ヶ月の変化
- 10.04%
- 1年の変化
- 2.99%
