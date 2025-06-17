Moedas / TWO
TWO: Two Harbors Investment Corp
9.97 USD 0.05 (0.50%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TWO para hoje mudou para -0.50%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.88 e o mais alto foi 10.06.
Veja a dinâmica do par de moedas Two Harbors Investment Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWO Notícias
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Two Harbors Investment Corp stock hits 52-week low at $9.65
- Two Harbors settles Pine River litigation for $375 million
- Two Harbors: A Costly Court Loss, But A Contrarian Play? (NYSE:TWO)
- Assessing Two Harbors’ Performance For Q2 2025 (NYSE:TWO)
- Two Harbors (TWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Two Harbors stock hits 52-week low at 9.76 USD
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), Two Harbors Inv (NYSE:TWO)
- Two Harbors Investment Corp. (TWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Should Value Investors Buy Two Harbors Investments Corp (TWO) Stock?
- Two Harbors earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Two Harbors Q2 2025 slides: litigation accrual drives $2.13 per share loss
- Investors Are Flocking to the Stock Market’s Discount Rack
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- High Yields, Weird Prices
- Two Harbors Investment Corp stock hits 52-week low at 10.15 USD
- KBWD: High-Yield, Not So High Performance (NASDAQ:KBWD)
- This PNC Financial Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - PNC Financial Services Gr (NYSE:PNC), NV5 Global (NASDAQ:NVEE)
- Two Harbors Investment stock downgraded by Citizens JMP on lawsuit uncertainty
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), MFA Finl (NYSE:MFA)
Faixa diária
9.88 10.06
Faixa anual
9.49 14.28
- Fechamento anterior
- 10.02
- Open
- 10.05
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Low
- 9.88
- High
- 10.06
- Volume
- 1.117 K
- Mudança diária
- -0.50%
- Mudança mensal
- 0.81%
- Mudança de 6 meses
- -25.32%
- Mudança anual
- -25.49%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh