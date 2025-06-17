Währungen / TWO
TWO: Two Harbors Investment Corp
9.94 USD 0.08 (0.80%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TWO hat sich für heute um -0.80% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.88 bis zu einem Hoch von 10.06 gehandelt.
Verfolgen Sie die Two Harbors Investment Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWO News
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Two Harbors Investment Corp stock hits 52-week low at $9.65
- Two Harbors settles Pine River litigation for $375 million
- Two Harbors: A Costly Court Loss, But A Contrarian Play? (NYSE:TWO)
- Assessing Two Harbors’ Performance For Q2 2025 (NYSE:TWO)
- Two Harbors (TWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Two Harbors stock hits 52-week low at 9.76 USD
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), Two Harbors Inv (NYSE:TWO)
- Two Harbors Investment Corp. (TWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Should Value Investors Buy Two Harbors Investments Corp (TWO) Stock?
- Two Harbors earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Two Harbors Q2 2025 slides: litigation accrual drives $2.13 per share loss
- Investors Are Flocking to the Stock Market’s Discount Rack
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- High Yields, Weird Prices
- Two Harbors Investment Corp stock hits 52-week low at 10.15 USD
- KBWD: High-Yield, Not So High Performance (NASDAQ:KBWD)
- This PNC Financial Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - PNC Financial Services Gr (NYSE:PNC), NV5 Global (NASDAQ:NVEE)
- Two Harbors Investment stock downgraded by Citizens JMP on lawsuit uncertainty
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), MFA Finl (NYSE:MFA)
Tagesspanne
9.88 10.06
Jahresspanne
9.49 14.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.02
- Eröffnung
- 10.05
- Bid
- 9.94
- Ask
- 10.24
- Tief
- 9.88
- Hoch
- 10.06
- Volumen
- 1.785 K
- Tagesänderung
- -0.80%
- Monatsänderung
- 0.51%
- 6-Monatsänderung
- -25.54%
- Jahresänderung
- -25.71%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K