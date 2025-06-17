Валюты / TWO
TWO: Two Harbors Investment Corp
9.96 USD 0.15 (1.48%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TWO за сегодня изменился на -1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 10.14.
Следите за динамикой Two Harbors Investment Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
9.96 10.14
Годовой диапазон
9.49 14.28
- Предыдущее закрытие
- 10.11
- Open
- 10.13
- Bid
- 9.96
- Ask
- 10.26
- Low
- 9.96
- High
- 10.14
- Объем
- 1.194 K
- Дневное изменение
- -1.48%
- Месячное изменение
- 0.71%
- 6-месячное изменение
- -25.39%
- Годовое изменение
- -25.56%
