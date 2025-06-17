Divisas / TWO
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TWO: Two Harbors Investment Corp
10.02 USD 0.06 (0.60%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TWO de hoy ha cambiado un 0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.96, mientras que el máximo ha alcanzado 10.19.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Two Harbors Investment Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TWO News
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- Powell Pivot Sparks REIT Rebound
- Two Harbors Investment Corp stock hits 52-week low at $9.65
- Two Harbors settles Pine River litigation for $375 million
- Two Harbors: A Costly Court Loss, But A Contrarian Play? (NYSE:TWO)
- Assessing Two Harbors’ Performance For Q2 2025 (NYSE:TWO)
- Two Harbors (TWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Two Harbors stock hits 52-week low at 9.76 USD
- Wall Street's Most Accurate Analysts Spotlight On 3 Financial Stocks Delivering High-Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), Two Harbors Inv (NYSE:TWO)
- Two Harbors Investment Corp. (TWO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Should Value Investors Buy Two Harbors Investments Corp (TWO) Stock?
- Two Harbors earnings missed by $0.06, revenue fell short of estimates
- Two Harbors Q2 2025 slides: litigation accrual drives $2.13 per share loss
- Investors Are Flocking to the Stock Market’s Discount Rack
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- High Yields, Weird Prices
- Two Harbors Investment Corp stock hits 52-week low at 10.15 USD
- KBWD: High-Yield, Not So High Performance (NASDAQ:KBWD)
- This PNC Financial Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 4 Downgrades For Thursday - PNC Financial Services Gr (NYSE:PNC), NV5 Global (NASDAQ:NVEE)
- Two Harbors Investment stock downgraded by Citizens JMP on lawsuit uncertainty
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Fed Ditches 'Data Dependent'
- Wall Street's Most Accurate Analysts Weigh In On 3 Financial Stocks With Over 15% Dividend Yields - Ellington Credit (NYSE:EARN), MFA Finl (NYSE:MFA)
Rango diario
9.96 10.19
Rango anual
9.49 14.28
- Cierres anteriores
- 9.96
- Open
- 9.97
- Bid
- 10.02
- Ask
- 10.32
- Low
- 9.96
- High
- 10.19
- Volumen
- 1.614 K
- Cambio diario
- 0.60%
- Cambio mensual
- 1.31%
- Cambio a 6 meses
- -24.94%
- Cambio anual
- -25.11%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B