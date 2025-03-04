Moedas / TVGN
TVGN: Tevogen Bio Holdings Inc
0.84 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TVGN para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.81 e o mais alto foi 0.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Tevogen Bio Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TVGN Notícias
- Tevogen announces $9-11 billion valuation for COVID-19 T cell therapy
- Tevogen shares EBV treatment forecast with $3.5 billion revenue potential
- Tevogen highlights need for SARS-CoV-2 treatments for immunocompromised
- Tevogen reports 60% rise in institutional ownership in Q1 2025
- Tevogen Bio stock rises amid $1 million grant funding
- Tevogen executives and directors own over 74% of company stock
- Tevogen Bio Holdings grants CEO 8 million restricted shares, updates outstanding stock
- Tevogen Bio Holdings enters $50 million at-the-market equity offering agreement
- Tevogen Bio CEO provides $500,000 cash contribution for headquarters
- Tevogen Expands Headquarters Amid Growth of AI and Generics & Biosimilars Initiatives
- tevogen bio expands office lease in new jersey with key amendment
- Tevogen expands target for COVID treatment to seniors
- Tevogen to Update on Robust Portfolio Assets, Business Expansion, Partnerships, Limited Tradable Float, High Insider Ownership and Strong Investor Confidence Ahead of June 23 Annual Meeting
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Tevogen Bio Holdings Stock Is Soaring After Hours: What's Going On? - Tevogen Bio Holdings (NASDAQ:TVGN)
- Tevogen Bio: Initiating Sell Rating Based On Pipeline Uncertainty And Cash Constraints
- Tevogen Bio's T-Cell Therapy Approach Stands Out, Analyst Sees Strong Potential - Tevogen Bio Holdings (NASDAQ:TVGN)
- This Tevogen Bio Holdings Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Titan America (NYSE:TTAM), Centrus Energy (AMEX:LEU)
Faixa diária
0.81 0.86
Faixa anual
0.26 3.10
- Fechamento anterior
- 0.84
- Open
- 0.86
- Bid
- 0.84
- Ask
- 1.14
- Low
- 0.81
- High
- 0.86
- Volume
- 313
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -7.69%
- Mudança de 6 meses
- -24.32%
- Mudança anual
- 115.38%
