货币 / TVGN
TVGN: Tevogen Bio Holdings Inc
0.84 USD 0.01 (1.18%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TVGN汇率已更改-1.18%。当日，交易品种以低点0.84和高点0.87进行交易。
关注Tevogen Bio Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TVGN新闻
- Tevogen announces $9-11 billion valuation for COVID-19 T cell therapy
- Tevogen shares EBV treatment forecast with $3.5 billion revenue potential
- Tevogen highlights need for SARS-CoV-2 treatments for immunocompromised
- Tevogen reports 60% rise in institutional ownership in Q1 2025
- Tevogen Bio stock rises amid $1 million grant funding
- Tevogen executives and directors own over 74% of company stock
- Tevogen Bio Holdings grants CEO 8 million restricted shares, updates outstanding stock
- Tevogen Bio Holdings enters $50 million at-the-market equity offering agreement
- Tevogen Bio CEO provides $500,000 cash contribution for headquarters
- Tevogen Expands Headquarters Amid Growth of AI and Generics & Biosimilars Initiatives
- tevogen bio expands office lease in new jersey with key amendment
- Tevogen expands target for COVID treatment to seniors
- Tevogen to Update on Robust Portfolio Assets, Business Expansion, Partnerships, Limited Tradable Float, High Insider Ownership and Strong Investor Confidence Ahead of June 23 Annual Meeting
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Tevogen Bio Holdings Stock Is Soaring After Hours: What's Going On? - Tevogen Bio Holdings (NASDAQ:TVGN)
- Tevogen Bio: Initiating Sell Rating Based On Pipeline Uncertainty And Cash Constraints
- Tevogen Bio's T-Cell Therapy Approach Stands Out, Analyst Sees Strong Potential - Tevogen Bio Holdings (NASDAQ:TVGN)
- This Tevogen Bio Holdings Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Titan America (NYSE:TTAM), Centrus Energy (AMEX:LEU)
日范围
0.84 0.87
年范围
0.26 3.10
- 前一天收盘价
- 0.85
- 开盘价
- 0.84
- 卖价
- 0.84
- 买价
- 1.14
- 最低价
- 0.84
- 最高价
- 0.87
- 交易量
- 264
- 日变化
- -1.18%
- 月变化
- -7.69%
- 6个月变化
- -24.32%
- 年变化
- 115.38%
