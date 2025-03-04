通貨 / TVGN
TVGN: Tevogen Bio Holdings Inc
0.82 USD 0.02 (2.38%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TVGNの今日の為替レートは、-2.38%変化しました。日中、通貨は1あたり0.81の安値と0.86の高値で取引されました。
Tevogen Bio Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TVGN News
- Tevogen announces $9-11 billion valuation for COVID-19 T cell therapy
- Tevogen shares EBV treatment forecast with $3.5 billion revenue potential
- Tevogen highlights need for SARS-CoV-2 treatments for immunocompromised
- Tevogen reports 60% rise in institutional ownership in Q1 2025
- Tevogen Bio stock rises amid $1 million grant funding
- Tevogen executives and directors own over 74% of company stock
- Tevogen Bio Holdings grants CEO 8 million restricted shares, updates outstanding stock
- Tevogen Bio Holdings enters $50 million at-the-market equity offering agreement
- Tevogen Bio CEO provides $500,000 cash contribution for headquarters
- Tevogen Expands Headquarters Amid Growth of AI and Generics & Biosimilars Initiatives
- tevogen bio expands office lease in new jersey with key amendment
- Tevogen expands target for COVID treatment to seniors
- Tevogen to Update on Robust Portfolio Assets, Business Expansion, Partnerships, Limited Tradable Float, High Insider Ownership and Strong Investor Confidence Ahead of June 23 Annual Meeting
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Tevogen Bio Holdings Stock Is Soaring After Hours: What's Going On? - Tevogen Bio Holdings (NASDAQ:TVGN)
- Tevogen Bio: Initiating Sell Rating Based On Pipeline Uncertainty And Cash Constraints
- Tevogen Bio's T-Cell Therapy Approach Stands Out, Analyst Sees Strong Potential - Tevogen Bio Holdings (NASDAQ:TVGN)
- This Tevogen Bio Holdings Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Titan America (NYSE:TTAM), Centrus Energy (AMEX:LEU)
1日のレンジ
0.81 0.86
1年のレンジ
0.26 3.10
- 以前の終値
- 0.84
- 始値
- 0.86
- 買値
- 0.82
- 買値
- 1.12
- 安値
- 0.81
- 高値
- 0.86
- 出来高
- 485
- 1日の変化
- -2.38%
- 1ヶ月の変化
- -9.89%
- 6ヶ月の変化
- -26.13%
- 1年の変化
- 110.26%
