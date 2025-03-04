Валюты / TVGN
TVGN: Tevogen Bio Holdings Inc
0.85 USD 0.01 (1.19%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TVGN за сегодня изменился на 1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.84, а максимальная — 0.86.
Следите за динамикой Tevogen Bio Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TVGN
- Tevogen announces $9-11 billion valuation for COVID-19 T cell therapy
- Tevogen shares EBV treatment forecast with $3.5 billion revenue potential
- Tevogen highlights need for SARS-CoV-2 treatments for immunocompromised
- Tevogen reports 60% rise in institutional ownership in Q1 2025
- Tevogen Bio stock rises amid $1 million grant funding
- Tevogen executives and directors own over 74% of company stock
- Tevogen Bio Holdings grants CEO 8 million restricted shares, updates outstanding stock
- Tevogen Bio Holdings enters $50 million at-the-market equity offering agreement
- Tevogen Bio CEO provides $500,000 cash contribution for headquarters
- Tevogen Expands Headquarters Amid Growth of AI and Generics & Biosimilars Initiatives
- tevogen bio expands office lease in new jersey with key amendment
- Tevogen expands target for COVID treatment to seniors
- Tevogen to Update on Robust Portfolio Assets, Business Expansion, Partnerships, Limited Tradable Float, High Insider Ownership and Strong Investor Confidence Ahead of June 23 Annual Meeting
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Tevogen Bio Holdings Stock Is Soaring After Hours: What's Going On? - Tevogen Bio Holdings (NASDAQ:TVGN)
- Tevogen Bio: Initiating Sell Rating Based On Pipeline Uncertainty And Cash Constraints
- Tevogen Bio's T-Cell Therapy Approach Stands Out, Analyst Sees Strong Potential - Tevogen Bio Holdings (NASDAQ:TVGN)
- This Tevogen Bio Holdings Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Titan America (NYSE:TTAM), Centrus Energy (AMEX:LEU)
Дневной диапазон
0.84 0.86
Годовой диапазон
0.26 3.10
- Предыдущее закрытие
- 0.84
- Open
- 0.84
- Bid
- 0.85
- Ask
- 1.15
- Low
- 0.84
- High
- 0.86
- Объем
- 221
- Дневное изменение
- 1.19%
- Месячное изменение
- -6.59%
- 6-месячное изменение
- -23.42%
- Годовое изменение
- 117.95%
