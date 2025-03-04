통화 / TVGN
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TVGN: Tevogen Bio Holdings Inc
0.76 USD 0.06 (7.32%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TVGN 환율이 오늘 -7.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 0.75이고 고가는 0.83이었습니다.
Tevogen Bio Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TVGN News
- Tevogen announces $9-11 billion valuation for COVID-19 T cell therapy
- Tevogen shares EBV treatment forecast with $3.5 billion revenue potential
- Tevogen highlights need for SARS-CoV-2 treatments for immunocompromised
- Tevogen reports 60% rise in institutional ownership in Q1 2025
- Tevogen Bio stock rises amid $1 million grant funding
- Tevogen executives and directors own over 74% of company stock
- Tevogen Bio Holdings grants CEO 8 million restricted shares, updates outstanding stock
- Tevogen Bio Holdings enters $50 million at-the-market equity offering agreement
- Tevogen Bio CEO provides $500,000 cash contribution for headquarters
- Tevogen Expands Headquarters Amid Growth of AI and Generics & Biosimilars Initiatives
- tevogen bio expands office lease in new jersey with key amendment
- Tevogen expands target for COVID treatment to seniors
- Tevogen to Update on Robust Portfolio Assets, Business Expansion, Partnerships, Limited Tradable Float, High Insider Ownership and Strong Investor Confidence Ahead of June 23 Annual Meeting
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Tevogen Bio Holdings Stock Is Soaring After Hours: What's Going On? - Tevogen Bio Holdings (NASDAQ:TVGN)
- Tevogen Bio: Initiating Sell Rating Based On Pipeline Uncertainty And Cash Constraints
- Tevogen Bio's T-Cell Therapy Approach Stands Out, Analyst Sees Strong Potential - Tevogen Bio Holdings (NASDAQ:TVGN)
- This Tevogen Bio Holdings Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Tuesday - Titan America (NYSE:TTAM), Centrus Energy (AMEX:LEU)
일일 변동 비율
0.75 0.83
년간 변동
0.26 3.10
- 이전 종가
- 0.82
- 시가
- 0.82
- Bid
- 0.76
- Ask
- 1.06
- 저가
- 0.75
- 고가
- 0.83
- 볼륨
- 1.030 K
- 일일 변동
- -7.32%
- 월 변동
- -16.48%
- 6개월 변동
- -31.53%
- 년간 변동율
- 94.87%
20 9월, 토요일