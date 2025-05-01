Moedas / TTI
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TTI: Tetra Technologies Inc
5.21 USD 0.13 (2.56%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TTI para hoje mudou para 2.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.15 e o mais alto foi 5.38.
Veja a dinâmica do par de moedas Tetra Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTI Notícias
- Factbox-Before Intel, which CEOs drew Trump’s ire?
- Select Water Solutions Has Sector Struggle (NYSE:WTTR)
- Tetra Technologies Q2 2025 slides: record margins and strategic growth initiatives
- Top 2 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Hess Midstream (NYSE:HESM), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Earnings call transcript: Tetra Technologies Q2 2025 beats expectations, stock surges
- TETRA Technologies stock rating reiterated at Buy by Stifel after strong Q2
- Tetra Technologies (TTI) Q2 Earnings Match Estimates
- Tetra Technologies beats Q2 estimates, raises 2025 guidance, shares surge
- Tetra Technologies earnings beat, revenue topped estimates
- Halliburton (HAL) Meets Q2 Earnings Estimates
- TETRA Technologies: A Hold Pending Investor Day And Minerals Project Visibility (NYSE:TTI)
- These Penny Stocks Stand To Gain From Israel-Iran Conflict Induced Volatility In Crude Oil: Analyst - Tetra Technologies (NYSE:TTI), EON Resources (AMEX:EONR)
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO HOST INVESTOR DAY ON SEPTEMBER 25, 2025, AT THE NEW YORK STOCK EXCHANGE
- Tetra Technologies at Lytham Partners: Strategic Growth in Focus
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN THE LYTHAM PARTNERS SPRING 2025 INVESTOR CONFERENCE
- Microsoft To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - eBay (NASDAQ:EBAY), Crocs (NASDAQ:CROX)
Faixa diária
5.15 5.38
Faixa anual
2.03 5.38
- Fechamento anterior
- 5.08
- Open
- 5.17
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- Low
- 5.15
- High
- 5.38
- Volume
- 1.497 K
- Mudança diária
- 2.56%
- Mudança mensal
- 11.80%
- Mudança de 6 meses
- 54.60%
- Mudança anual
- 68.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh