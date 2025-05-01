KurseKategorien
TTI: Tetra Technologies Inc

5.27 USD 0.19 (3.74%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TTI hat sich für heute um 3.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.15 bis zu einem Hoch von 5.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tetra Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
5.15 5.38
Jahresspanne
2.03 5.50
Vorheriger Schlusskurs
5.08
Eröffnung
5.17
Bid
5.27
Ask
5.57
Tief
5.15
Hoch
5.38
Volumen
2.326 K
Tagesänderung
3.74%
Monatsänderung
13.09%
6-Monatsänderung
56.38%
Jahresänderung
70.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
