Währungen / TTI
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TTI: Tetra Technologies Inc
5.27 USD 0.19 (3.74%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TTI hat sich für heute um 3.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.15 bis zu einem Hoch von 5.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tetra Technologies Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTI News
- Stifel reiterates Buy rating on TETRA Technologies stock with $6.50 target
- Stifel hebt Kursziel für Eos Energy wegen Produktionshochlauf auf 10 US-Dollar an
- Eos Energy stock price target raised to $10 by Stifel on production ramp
- Tetra Technologies bei H.C. Wainwright: Strategisches Wachstum im Bereich Energiespeicherung
- Factbox-Before Intel, which CEOs drew Trump’s ire?
- Select Water Solutions Has Sector Struggle (NYSE:WTTR)
- Tetra Technologies Q2 2025 slides: record margins and strategic growth initiatives
- Top 2 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Hess Midstream (NYSE:HESM), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Earnings call transcript: Tetra Technologies Q2 2025 beats expectations, stock surges
- TETRA Technologies stock rating reiterated at Buy by Stifel after strong Q2
- Tetra Technologies (TTI) Q2 Earnings Match Estimates
- Tetra Technologies beats Q2 estimates, raises 2025 guidance, shares surge
- Tetra Technologies earnings beat, revenue topped estimates
- Halliburton (HAL) Meets Q2 Earnings Estimates
- TETRA Technologies: A Hold Pending Investor Day And Minerals Project Visibility (NYSE:TTI)
- These Penny Stocks Stand To Gain From Israel-Iran Conflict Induced Volatility In Crude Oil: Analyst - Tetra Technologies (NYSE:TTI), EON Resources (AMEX:EONR)
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO HOST INVESTOR DAY ON SEPTEMBER 25, 2025, AT THE NEW YORK STOCK EXCHANGE
- Tetra Technologies at Lytham Partners: Strategic Growth in Focus
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN THE LYTHAM PARTNERS SPRING 2025 INVESTOR CONFERENCE
- Microsoft To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - eBay (NASDAQ:EBAY), Crocs (NASDAQ:CROX)
Tagesspanne
5.15 5.38
Jahresspanne
2.03 5.50
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.08
- Eröffnung
- 5.17
- Bid
- 5.27
- Ask
- 5.57
- Tief
- 5.15
- Hoch
- 5.38
- Volumen
- 2.326 K
- Tagesänderung
- 3.74%
- Monatsänderung
- 13.09%
- 6-Monatsänderung
- 56.38%
- Jahresänderung
- 70.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K