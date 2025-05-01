КотировкиРазделы
TTI: Tetra Technologies Inc

4.94 USD 0.05 (1.02%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TTI за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.82, а максимальная — 4.96.

Следите за динамикой Tetra Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
4.82 4.96
Годовой диапазон
2.03 5.12
Предыдущее закрытие
4.89
Open
4.90
Bid
4.94
Ask
5.24
Low
4.82
High
4.96
Объем
1.030 K
Дневное изменение
1.02%
Месячное изменение
6.01%
6-месячное изменение
46.59%
Годовое изменение
59.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.