Валюты / TTI
TTI: Tetra Technologies Inc
4.94 USD 0.05 (1.02%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTI за сегодня изменился на 1.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.82, а максимальная — 4.96.
Следите за динамикой Tetra Technologies Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TTI
- Factbox-Before Intel, which CEOs drew Trump’s ire?
- Select Water Solutions Has Sector Struggle (NYSE:WTTR)
- Tetra Technologies Q2 2025 slides: record margins and strategic growth initiatives
- Top 2 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Hess Midstream (NYSE:HESM), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Earnings call transcript: Tetra Technologies Q2 2025 beats expectations, stock surges
- TETRA Technologies stock rating reiterated at Buy by Stifel after strong Q2
- Tetra Technologies (TTI) Q2 Earnings Match Estimates
- Tetra Technologies beats Q2 estimates, raises 2025 guidance, shares surge
- Tetra Technologies earnings beat, revenue topped estimates
- Halliburton (HAL) Meets Q2 Earnings Estimates
- TETRA Technologies: A Hold Pending Investor Day And Minerals Project Visibility (NYSE:TTI)
- These Penny Stocks Stand To Gain From Israel-Iran Conflict Induced Volatility In Crude Oil: Analyst - Tetra Technologies (NYSE:TTI), EON Resources (AMEX:EONR)
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO HOST INVESTOR DAY ON SEPTEMBER 25, 2025, AT THE NEW YORK STOCK EXCHANGE
- Tetra Technologies at Lytham Partners: Strategic Growth in Focus
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN THE LYTHAM PARTNERS SPRING 2025 INVESTOR CONFERENCE
- Microsoft To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - eBay (NASDAQ:EBAY), Crocs (NASDAQ:CROX)
Дневной диапазон
4.82 4.96
Годовой диапазон
2.03 5.12
- Предыдущее закрытие
- 4.89
- Open
- 4.90
- Bid
- 4.94
- Ask
- 5.24
- Low
- 4.82
- High
- 4.96
- Объем
- 1.030 K
- Дневное изменение
- 1.02%
- Месячное изменение
- 6.01%
- 6-месячное изменение
- 46.59%
- Годовое изменение
- 59.35%
