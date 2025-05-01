通貨 / TTI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TTI: Tetra Technologies Inc
5.27 USD 0.19 (3.74%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TTIの今日の為替レートは、3.74%変化しました。日中、通貨は1あたり5.15の安値と5.38の高値で取引されました。
Tetra Technologies Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTI News
- Factbox-Before Intel, which CEOs drew Trump’s ire?
- Select Water Solutions Has Sector Struggle (NYSE:WTTR)
- Tetra Technologies Q2 2025 slides: record margins and strategic growth initiatives
- Top 2 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Hess Midstream (NYSE:HESM), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Earnings call transcript: Tetra Technologies Q2 2025 beats expectations, stock surges
- TETRA Technologies stock rating reiterated at Buy by Stifel after strong Q2
- Tetra Technologies (TTI) Q2 Earnings Match Estimates
- Tetra Technologies beats Q2 estimates, raises 2025 guidance, shares surge
- Tetra Technologies earnings beat, revenue topped estimates
- Halliburton (HAL) Meets Q2 Earnings Estimates
- TETRA Technologies: A Hold Pending Investor Day And Minerals Project Visibility (NYSE:TTI)
- These Penny Stocks Stand To Gain From Israel-Iran Conflict Induced Volatility In Crude Oil: Analyst - Tetra Technologies (NYSE:TTI), EON Resources (AMEX:EONR)
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO HOST INVESTOR DAY ON SEPTEMBER 25, 2025, AT THE NEW YORK STOCK EXCHANGE
- Tetra Technologies at Lytham Partners: Strategic Growth in Focus
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN THE LYTHAM PARTNERS SPRING 2025 INVESTOR CONFERENCE
- Microsoft To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - eBay (NASDAQ:EBAY), Crocs (NASDAQ:CROX)
1日のレンジ
5.15 5.38
1年のレンジ
2.03 5.38
- 以前の終値
- 5.08
- 始値
- 5.17
- 買値
- 5.27
- 買値
- 5.57
- 安値
- 5.15
- 高値
- 5.38
- 出来高
- 2.326 K
- 1日の変化
- 3.74%
- 1ヶ月の変化
- 13.09%
- 6ヶ月の変化
- 56.38%
- 1年の変化
- 70.00%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K