Valute / TTI
TTI: Tetra Technologies Inc
5.31 USD 0.04 (0.76%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TTI ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.26 e ad un massimo di 5.50.
Segui le dinamiche di Tetra Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TTI News
Intervallo Giornaliero
5.26 5.50
Intervallo Annuale
2.03 5.50
- Chiusura Precedente
- 5.27
- Apertura
- 5.26
- Bid
- 5.31
- Ask
- 5.61
- Minimo
- 5.26
- Massimo
- 5.50
- Volume
- 1.954 K
- Variazione giornaliera
- 0.76%
- Variazione Mensile
- 13.95%
- Variazione Semestrale
- 57.57%
- Variazione Annuale
- 71.29%
20 settembre, sabato