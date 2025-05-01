QuotazioniSezioni
TTI: Tetra Technologies Inc

5.31 USD 0.04 (0.76%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TTI ha avuto una variazione del 0.76% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.26 e ad un massimo di 5.50.

Segui le dinamiche di Tetra Technologies Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.26 5.50
Intervallo Annuale
2.03 5.50
Chiusura Precedente
5.27
Apertura
5.26
Bid
5.31
Ask
5.61
Minimo
5.26
Massimo
5.50
Volume
1.954 K
Variazione giornaliera
0.76%
Variazione Mensile
13.95%
Variazione Semestrale
57.57%
Variazione Annuale
71.29%
