货币 / TTI
TTI: Tetra Technologies Inc
5.05 USD 0.11 (2.23%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TTI汇率已更改2.23%。当日，交易品种以低点4.91和高点5.12进行交易。
关注Tetra Technologies Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTI新闻
- Factbox-Before Intel, which CEOs drew Trump’s ire?
- Select Water Solutions Has Sector Struggle (NYSE:WTTR)
- Tetra Technologies Q2 2025 slides: record margins and strategic growth initiatives
- Top 2 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Hess Midstream (NYSE:HESM), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- Earnings call transcript: Tetra Technologies Q2 2025 beats expectations, stock surges
- TETRA Technologies stock rating reiterated at Buy by Stifel after strong Q2
- Tetra Technologies (TTI) Q2 Earnings Match Estimates
- Tetra Technologies beats Q2 estimates, raises 2025 guidance, shares surge
- Tetra Technologies earnings beat, revenue topped estimates
- Halliburton (HAL) Meets Q2 Earnings Estimates
- TETRA Technologies: A Hold Pending Investor Day And Minerals Project Visibility (NYSE:TTI)
- These Penny Stocks Stand To Gain From Israel-Iran Conflict Induced Volatility In Crude Oil: Analyst - Tetra Technologies (NYSE:TTI), EON Resources (AMEX:EONR)
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO HOST INVESTOR DAY ON SEPTEMBER 25, 2025, AT THE NEW YORK STOCK EXCHANGE
- Tetra Technologies at Lytham Partners: Strategic Growth in Focus
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN UPCOMING INVESTOR CONFERENCES
- TETRA TECHNOLOGIES, INC. TO PARTICIPATE IN THE LYTHAM PARTNERS SPRING 2025 INVESTOR CONFERENCE
- Microsoft To Rally More Than 20%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Thursday - eBay (NASDAQ:EBAY), Crocs (NASDAQ:CROX)
日范围
4.91 5.12
年范围
2.03 5.12
- 前一天收盘价
- 4.94
- 开盘价
- 4.92
- 卖价
- 5.05
- 买价
- 5.35
- 最低价
- 4.91
- 最高价
- 5.12
- 交易量
- 1.172 K
- 日变化
- 2.23%
- 月变化
- 8.37%
- 6个月变化
- 49.85%
- 年变化
- 62.90%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值