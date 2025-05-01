통화 / TTI
TTI: Tetra Technologies Inc
5.31 USD 0.04 (0.76%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TTI 환율이 오늘 0.76%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.26이고 고가는 5.50이었습니다.
Tetra Technologies Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
5.26 5.50
년간 변동
2.03 5.50
- 이전 종가
- 5.27
- 시가
- 5.26
- Bid
- 5.31
- Ask
- 5.61
- 저가
- 5.26
- 고가
- 5.50
- 볼륨
- 1.954 K
- 일일 변동
- 0.76%
- 월 변동
- 13.95%
- 6개월 변동
- 57.57%
- 년간 변동율
- 71.29%
20 9월, 토요일