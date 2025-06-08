Moedas / TTEC
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TTEC: TTEC Holdings Inc
3.78 USD 0.11 (3.00%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TTEC para hoje mudou para 3.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.70 e o mais alto foi 3.86.
Veja a dinâmica do par de moedas TTEC Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTEC Notícias
- TTEC Q2 2025 presentation slides: Digital transformation focus amid margin recovery
- TTEC Holdings (TTEC) Lags Q2 Earnings Estimates
- JBT Marel (JBTM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Zeta (ZETA) Moves 6.2% Higher: Will This Strength Last?
- TTEC Holdings: Operating Margin Improvements, And Buyout Proposal (NASDAQ:TTEC)
Faixa diária
3.70 3.86
Faixa anual
3.00 6.28
- Fechamento anterior
- 3.67
- Open
- 3.70
- Bid
- 3.78
- Ask
- 4.08
- Low
- 3.70
- High
- 3.86
- Volume
- 382
- Mudança diária
- 3.00%
- Mudança mensal
- 1.34%
- Mudança de 6 meses
- 15.60%
- Mudança anual
- -35.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh