TTEC: TTEC Holdings Inc
3.74 USD 0.05 (1.32%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TTEC ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.66 e ad un massimo di 3.81.
Segui le dinamiche di TTEC Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
3.66 3.81
Intervallo Annuale
3.00 6.28
- Chiusura Precedente
- 3.79
- Apertura
- 3.78
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- Minimo
- 3.66
- Massimo
- 3.81
- Volume
- 764
- Variazione giornaliera
- -1.32%
- Variazione Mensile
- 0.27%
- Variazione Semestrale
- 14.37%
- Variazione Annuale
- -36.29%
21 settembre, domenica