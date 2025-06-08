Währungen / TTEC
TTEC: TTEC Holdings Inc
3.77 USD 0.02 (0.53%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TTEC hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.70 bis zu einem Hoch von 3.80 gehandelt.
Verfolgen Sie die TTEC Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.70 3.80
Jahresspanne
3.00 6.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.79
- Eröffnung
- 3.78
- Bid
- 3.77
- Ask
- 4.07
- Tief
- 3.70
- Hoch
- 3.80
- Volumen
- 164
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 1.07%
- 6-Monatsänderung
- 15.29%
- Jahresänderung
- -35.78%
