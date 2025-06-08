通貨 / TTEC
TTEC: TTEC Holdings Inc
3.79 USD 0.12 (3.27%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TTECの今日の為替レートは、3.27%変化しました。日中、通貨は1あたり3.70の安値と3.86の高値で取引されました。
TTEC Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTEC News
- TTEC Q2 2025 presentation slides: Digital transformation focus amid margin recovery
- TTEC Holdings (TTEC) Lags Q2 Earnings Estimates
- JBT Marel (JBTM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Zeta (ZETA) Moves 6.2% Higher: Will This Strength Last?
- TTEC Holdings: Operating Margin Improvements, And Buyout Proposal (NASDAQ:TTEC)
1日のレンジ
3.70 3.86
1年のレンジ
3.00 6.28
- 以前の終値
- 3.67
- 始値
- 3.70
- 買値
- 3.79
- 買値
- 4.09
- 安値
- 3.70
- 高値
- 3.86
- 出来高
- 510
- 1日の変化
- 3.27%
- 1ヶ月の変化
- 1.61%
- 6ヶ月の変化
- 15.90%
- 1年の変化
- -35.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K