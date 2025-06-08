Валюты / TTEC
TTEC: TTEC Holdings Inc
3.59 USD 0.02 (0.56%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTEC за сегодня изменился на 0.56%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.54, а максимальная — 3.61.
Следите за динамикой TTEC Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости TTEC
- TTEC Q2 2025 presentation slides: Digital transformation focus amid margin recovery
- TTEC Holdings (TTEC) Lags Q2 Earnings Estimates
- JBT Marel (JBTM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Zeta (ZETA) Moves 6.2% Higher: Will This Strength Last?
- TTEC Holdings: Operating Margin Improvements, And Buyout Proposal (NASDAQ:TTEC)
Дневной диапазон
3.54 3.61
Годовой диапазон
3.00 6.28
- Предыдущее закрытие
- 3.57
- Open
- 3.57
- Bid
- 3.59
- Ask
- 3.89
- Low
- 3.54
- High
- 3.61
- Объем
- 257
- Дневное изменение
- 0.56%
- Месячное изменение
- -3.75%
- 6-месячное изменение
- 9.79%
- Годовое изменение
- -38.84%
