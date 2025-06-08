통화 / TTEC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TTEC: TTEC Holdings Inc
3.74 USD 0.05 (1.32%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TTEC 환율이 오늘 -1.32%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.66이고 고가는 3.81이었습니다.
TTEC Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TTEC News
- TTEC Q2 2025 presentation slides: Digital transformation focus amid margin recovery
- TTEC Holdings (TTEC) Lags Q2 Earnings Estimates
- JBT Marel (JBTM) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Nasdaq Dips Over 2%; Apple Earnings Top Views - Apple (NASDAQ:AAPL), Lobo EV Technologies (NASDAQ:LOBO)
- Zeta (ZETA) Moves 6.2% Higher: Will This Strength Last?
- TTEC Holdings: Operating Margin Improvements, And Buyout Proposal (NASDAQ:TTEC)
일일 변동 비율
3.66 3.81
년간 변동
3.00 6.28
- 이전 종가
- 3.79
- 시가
- 3.78
- Bid
- 3.74
- Ask
- 4.04
- 저가
- 3.66
- 고가
- 3.81
- 볼륨
- 764
- 일일 변동
- -1.32%
- 월 변동
- 0.27%
- 6개월 변동
- 14.37%
- 년간 변동율
- -36.29%
20 9월, 토요일