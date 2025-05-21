Moedas / TRT
TRT: Trio-Tech International
5.44 USD 0.04 (0.74%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRT para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.27 e o mais alto foi 5.44.
Veja a dinâmica do par de moedas Trio-Tech International. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TRT Notícias
Faixa diária
5.27 5.44
Faixa anual
4.85 7.88
- Fechamento anterior
- 5.40
- Open
- 5.30
- Bid
- 5.44
- Ask
- 5.74
- Low
- 5.27
- High
- 5.44
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- 2.45%
- Mudança de 6 meses
- -7.80%
- Mudança anual
- -0.55%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh