Währungen / TRT
TRT: Trio-Tech International
5.46 USD 0.02 (0.37%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRT hat sich für heute um 0.37% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.46 bis zu einem Hoch von 5.48 gehandelt.
Verfolgen Sie die Trio-Tech International-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TRT News
- Trio-Tech erzielt Gewinn im vierten Quartal trotz Jahresverlust im Branchenwandel
- Trio-Tech posts Q4 profit despite full-year loss amid industry shifts
- Transense Technologies gibt Jahresergebnisse am 23. September bekannt/n
- Transense Technologies to announce annual results on September 23
- Transense cuts cost of RFID and TPMS tyre inspection tools
- Dowgate Group reduces stake in Transense Technologies to 13.91%
- Transense Technologies sees major holding shift
Tagesspanne
5.46 5.48
Jahresspanne
4.85 7.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.44
- Eröffnung
- 5.48
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- Tief
- 5.46
- Hoch
- 5.48
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.37%
- Monatsänderung
- 2.82%
- 6-Monatsänderung
- -7.46%
- Jahresänderung
- -0.18%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K