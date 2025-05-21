Valute / TRT
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TRT: Trio-Tech International
5.46 USD 0.02 (0.37%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRT ha avuto una variazione del 0.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.46 e ad un massimo di 5.48.
Segui le dinamiche di Trio-Tech International. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRT News
- Trio-Tech registra utile nel Q4 nonostante perdita annuale tra cambiamenti del settore
- Trio-Tech posts Q4 profit despite full-year loss amid industry shifts
- Transense Technologies annuncerà i risultati annuali il 23 settembre
- Transense Technologies to announce annual results on September 23
- Transense cuts cost of RFID and TPMS tyre inspection tools
- Dowgate Group reduces stake in Transense Technologies to 13.91%
- Transense Technologies sees major holding shift
Intervallo Giornaliero
5.46 5.48
Intervallo Annuale
4.85 7.88
- Chiusura Precedente
- 5.44
- Apertura
- 5.48
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- Minimo
- 5.46
- Massimo
- 5.48
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.37%
- Variazione Mensile
- 2.82%
- Variazione Semestrale
- -7.46%
- Variazione Annuale
- -0.18%
21 settembre, domenica