Devises / TRT
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TRT: Trio-Tech International
5.46 USD 0.02 (0.37%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TRT a changé de 0.37% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.46 et à un maximum de 5.48.
Suivez la dynamique Trio-Tech International. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRT Nouvelles
- Trio-Tech affiche un bénéfice au T4 malgré une perte annuelle dans un contexte d’évolution du secteur
- Trio-Tech posts Q4 profit despite full-year loss amid industry shifts
- Transense Technologies annoncera ses résultats annuels le 23 septembre
- Transense Technologies to announce annual results on September 23
- Transense cuts cost of RFID and TPMS tyre inspection tools
- Dowgate Group reduces stake in Transense Technologies to 13.91%
- Transense Technologies sees major holding shift
Range quotidien
5.46 5.48
Range Annuel
4.85 7.88
- Clôture Précédente
- 5.44
- Ouverture
- 5.48
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- Plus Bas
- 5.46
- Plus Haut
- 5.48
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.37%
- Changement Mensuel
- 2.82%
- Changement à 6 Mois
- -7.46%
- Changement Annuel
- -0.18%
20 septembre, samedi