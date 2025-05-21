Divisas / TRT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TRT: Trio-Tech International
5.40 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TRT de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.40, mientras que el máximo ha alcanzado 5.41.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Trio-Tech International. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRT News
- Transense Technologies anunciará resultados anuales el 23 de septiembre
- Transense Technologies anunciará resultados anuales el 23 de septiembre
- Transense Technologies to announce annual results on September 23
- Transense cuts cost of RFID and TPMS tyre inspection tools
- Dowgate Group reduces stake in Transense Technologies to 13.91%
- Transense Technologies sees major holding shift
Rango diario
5.40 5.41
Rango anual
4.85 7.88
- Cierres anteriores
- 5.40
- Open
- 5.41
- Bid
- 5.40
- Ask
- 5.70
- Low
- 5.40
- High
- 5.41
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 1.69%
- Cambio a 6 meses
- -8.47%
- Cambio anual
- -1.28%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B