通貨 / TRT
TRT: Trio-Tech International

5.44 USD 0.04 (0.74%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TRTの今日の為替レートは、0.74%変化しました。日中、通貨は1あたり5.27の安値と5.44の高値で取引されました。

Trio-Tech Internationalダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
5.27 5.44
1年のレンジ
4.85 7.88
以前の終値
5.40
始値
5.30
買値
5.44
買値
5.74
安値
5.27
高値
5.44
出来高
16
1日の変化
0.74%
1ヶ月の変化
2.45%
6ヶ月の変化
-7.80%
1年の変化
-0.55%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K