통화 / TRT
TRT: Trio-Tech International
5.46 USD 0.02 (0.37%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TRT 환율이 오늘 0.37%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.46이고 고가는 5.48이었습니다.
Trio-Tech International 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TRT News
- Trio-Tech, 연간 손실에도 4분기 수익 기록
- Trio-Tech posts Q4 profit despite full-year loss amid industry shifts
- 트랜센스 테크놀로지, 2025년 연간 실적 9월 23일 발표
- Transense Technologies to announce annual results on September 23
- Transense cuts cost of RFID and TPMS tyre inspection tools
- Dowgate Group reduces stake in Transense Technologies to 13.91%
- Transense Technologies sees major holding shift
일일 변동 비율
5.46 5.48
년간 변동
4.85 7.88
- 이전 종가
- 5.44
- 시가
- 5.48
- Bid
- 5.46
- Ask
- 5.76
- 저가
- 5.46
- 고가
- 5.48
- 볼륨
- 3
- 일일 변동
- 0.37%
- 월 변동
- 2.82%
- 6개월 변동
- -7.46%
- 년간 변동율
- -0.18%
20 9월, 토요일