TRIN: Trinity Capital Inc
16.11 USD 0.02 (0.12%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRIN para hoje mudou para 0.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.08 e o mais alto foi 16.28.
Veja a dinâmica do par de moedas Trinity Capital Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
16.08 16.28
Faixa anual
12.97 16.82
- Fechamento anterior
- 16.09
- Open
- 16.20
- Bid
- 16.11
- Ask
- 16.41
- Low
- 16.08
- High
- 16.28
- Volume
- 1.141 K
- Mudança diária
- 0.12%
- Mudança mensal
- -0.31%
- Mudança de 6 meses
- 5.99%
- Mudança anual
- 19.07%
