Divisas / TRIN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TRIN: Trinity Capital Inc
16.09 USD 0.03 (0.19%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TRIN de hoy ha cambiado un 0.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.07, mientras que el máximo ha alcanzado 16.26.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Trinity Capital Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRIN News
- Trinity Capital declara un dividendo de 0,51 dólares para el tercer trimestre
- Trinity Capital declara dividendo de $0.51 para el tercer trimestre
- Trinity Capital declares $0.51 dividend for third quarter
- Trinity Capital: Solid BDC Value (Rating Upgrade) (NASDAQ:TRIN)
- Trinity Capital: High-Quality BDC, But Waiting For A Pullback (NASDAQ:TRIN)
- Yield Curve Steepening Implications For The Income Market
- BDCs Down? Here's Why Trinity Capital Is A Top Contrarian Pick (NASDAQ:TRIN)
- Trinity Capital expands credit facility to $690 million
- Trinity Capital appoints Josh Mackey as tech lending director
- Morgan Stanley Direct Lending: 11.6% Yield, But How Safe Is The Dividend? (MSDL)
- PBDC: It Has Become Even Less Attractive Way To Capture BDC Exposure (NYSEARCA:PBDC)
- Attention High-Yield Investors: More BDC Dividend Cuts Are Likely Coming
- Trinity capital CEO Brown buys $50k in shares
- Trinity Capital: The 12.9% Dividend Yield Remains One Of The Best In The BDC Space (TRIN)
- Buy Trinity Capital's TRINI, Sell WhiteHorse Finance's WHFCL
- Blackstone Secured Lending: Mediocre Earnings, Here's Our 'Soft' Hedge Move (NYSE:BXSL)
- Earnings call transcript: Trinity Capital Q2 2025 beats forecasts, stock rises
- Trinity Capital shares up as Q2 earnings top estimates
- Trinity Capital (TRIN) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Trinity Capital earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Trinity Capital Q2 2025 slides: Improved earnings and portfolio growth after Q1 miss
- BDC Weekly Review: Q2 Credit Spread Tightening Bodes Well For NAVs
- Generating Option 'Income' In July
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
Rango diario
16.07 16.26
Rango anual
12.97 16.82
- Cierres anteriores
- 16.06
- Open
- 16.08
- Bid
- 16.09
- Ask
- 16.39
- Low
- 16.07
- High
- 16.26
- Volumen
- 1.680 K
- Cambio diario
- 0.19%
- Cambio mensual
- -0.43%
- Cambio a 6 meses
- 5.86%
- Cambio anual
- 18.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B