통화 / TRIN
TRIN: Trinity Capital Inc
16.47 USD 0.20 (1.23%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TRIN 환율이 오늘 1.23%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.30이고 고가는 16.49이었습니다.
Trinity Capital Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TRIN News
일일 변동 비율
16.30 16.49
년간 변동
12.97 16.82
- 이전 종가
- 16.27
- 시가
- 16.34
- Bid
- 16.47
- Ask
- 16.77
- 저가
- 16.30
- 고가
- 16.49
- 볼륨
- 1.812 K
- 일일 변동
- 1.23%
- 월 변동
- 1.92%
- 6개월 변동
- 8.36%
- 년간 변동율
- 21.73%
20 9월, 토요일